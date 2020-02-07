Бородянський: українські спортсмени, щоб здобувати медалі, змушені виступати на території держави-агресора

Українським спортсменам доводиться виступати на території держави-агресора, щоб ефективно боротися за медалі у світі. Про це на пресконференції у Києві заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, зокрема і Російській Федерації, і виступи артистів», – сказав міністр.

Він вважає, що у спортсменів нема вибору, виступати чи не виступати у Росії. «У них є вибір, отримувати бали або не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі», – зазначив Бородянський.

Міністр додав, що з подібною проблемою стикається не лише Україна, а й інші країни у випадках, коли йдеться про конфлікти між державами.

«Для того щоб ефективно боротися за медалі у світі, ми маємо виступати на території держави-агресора», – наголосив Бородянський.

5 лютого на сторінці збірної України з гімнастики в Instagram з’явилося повідомлення про те, що тренерський штаб ухвалив рішення про участь Єви Мелещук та Христини Пограничної у змаганнях, які з 7 до 9 лютого проходитимуть у російській столиці.

У Федерації гімнастики України пояснили, чому збірна України ухвалила рішення про участь в турнірі з художньої гімнастики «Гран-прі Москва 2020» до Росії 7-9 лютого.

«По-перше, це впливає на наш рейтинг. А по-друге, від результату московського Гран-прі далі буде залежати, хто братиме участь у Гран-прі під час «Кубка Дерюгіної», який традиційно відбудеться в Києві в березні. Таким чином участь наших спортсменок в кожному Гран-прі збільшує наші шанси в рейтингу і зменшує шанси конкурентів», – заявила віцепрезидент ФГУ, головний тренер збірної Ірина Дерюгіна.