Борт із 12-ма пораненими бійцями прибув із Дніпра у львівський військовий госпіталь

До Львова 3 липня прибув борт із 12-ма пораненими військовослужбовцями. Усі бійці отримали медичну допомогу у шпиталі в Дніпрі. Від сьогодні вони продовжать лікування і реабілітацію у військовому госпіталі у Львові. Всі вони зазнали бойових травм у зоні бойовий дій на Донбасі.

«Львівський госпіталь забезпечений медикаментами. Поранені бійці мають тут харчування і засоби догляду», – повідомив Радіо Свобода керівник регіонального медіа-центру Міноборони Олександр Поронюк.

За його словами, у бійців поранення різного ступеня, троє – у тяжкому стані в реанімації. Військові медики після огляду кожного визначають подальше лікування.

При пропускному пункті військового госпіталю працює «Волонтерська сотня». Тут можна дізнатись, що саме потребують поранені бійці. Наразі є потреба у негазованій воді, засобах гігієни, фруктах.

За даними Міноборони, станом на 12-ту годину середи втрат серед військових ЗСУ на Донбасі не було.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.