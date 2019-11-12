Сербська частина Боснії заявила про обмеження прав сербів

Парламент Республіки Сербської після дебатів, які тривали 15 годин, уранці 12 листопада ухвалив документ, в якому стверджується, що відбулася трансформація встановленої Дейтонськими угодами 1995 року структури Боснії і Герцеговини, яка впливає на становище й права сербської частини країни. За документ проголосували 53 з 83 депутатів.

Представники боснійських сербів вимагають від міжнародної спільноти та сторін, що підписали Дейтонські угоди, призупинити застосування тих юридичних актів, які, на думку сербських, обмежують права Республіки Сербської. У разі, якщо їхні вимоги не будуть реалізовані, серби попереджають, що мають право на самовизначення й проведення референдуму про нову конституцію.

Дейтонські угоди були підписані в листопаді 1995 року президентами Боснії і Герцеговини, Сербії й Хорватії за підтримки США, Росії та Євросоюзу. На підставі угод складовими частинами країни є Федерація (босняцько-хорватська) й Республіка Сербська.

Сербський лідер Мілорад Додік уже кілька років стверджує, шо центральні органи обмежують права сербів, зокрема, в ланках оборони й судової системи. Він не раз заявляв, що серби готові провести референдум про незалежність. Наразі такі його твердження увійшли в документи, ухвалені парламентом.

На думку оглядачів, сепаратистські прагнення боснійських сербів можуть додатково дестабілізувати ситуацію як у самій Боснії і Герцеговині, так і в регіоні в цілому. Парламентські вибори в країні відбулися в жовтні 2018 року. Однак досі не сформовано центральний уряд, оскільки себська сторона постійно блокує досягнення угоди, а владу можна обрати лише за згодою представників усіх трьох народів.