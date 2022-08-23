У США в штаті Нью-Йорк на 86-му році життя померла колишня журналістка Радіо Свобода Ганна Бойчук-Щепко. Про це повідомила її дочка Галина.

Бойчук-Щепко працювала в українській редакції Радіо Свобода в Мюнхені з 1959 по 1995 рік, готувала і передавала в ефір новини як Ганна Бойчук.

Вона є дочкою професора Київського художнього інституту Михайла Бойчука, якого з учнями розстріляли в часи сталінських репресій. Мати журналістки, художниця Алла Гербурт раніше була одружена з письменником Майком Йогансеном, якого у 1937 році теж розстріляли.

Ганна народилася 10 грудня 1936 року в Харкові, під час Другої світової війни разом з родиною опинилася в німецькому таборі втікачів від радянського режиму, жила у Німеччині і США.

Ганна Бойчук-Щепко згадувала, що саме в таборі у Німеччині почалося її справжнє знайомство з Україною: українські хор, школа і театр. Згодом вона сама викладала в українській суботній школі. В останні роки життя активно займалася спадщиною свого репресованого батька, видатного українського митця Михайла Бойчука.

Свого часу Радіо Свобода публікувало спогади доньки журналістки Галини Щепко про свою родину і радянські репресії: