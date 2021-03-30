На Дніпропетровщині попрощалися з 27-річним бійцем, загиблим під час обстрілу Шумів

На Дніпропетровщині 30 березня попрощалися з 27-річним бійцем 10-ї гірсько-штурмової бригади, одним із загиблих українських військових під час останнього загострення на Донбасі.

Поховали бійця в його рідному селі Михайлівка Синельниківського району. Церемонія прощання відбулася біля школи, в якій він навчався.

Як повідомили в Раївській об’єднаній територіальній громаді, у яку входить село, Сергій Гайченко двічі призивався до лав Збройних сил України. Шість років тому він служив в Президентському полку. У вересні 2019-го знову був призваний на військову службу, у складі 10-ї бригади потрапив у зону бойових дій на Донбасі. Був командиром відділення.

26 березня, під Шумами, під час обстрілу бойовиками позицій українських військових з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів, смертельні ураження отримали двоє українських військових-саперів. Гайченко разом з товаришем намагалися забрати тіла й також загинули.

29 березня, у Кам’янець-Подільському, поховали одного із загиблих, підполковника Сергія Коваля. 30 березня поховали ще двох загиблих: у Дубровицькій громаді на Рівненщині попрощалися з Максимом Абрамовичем, а в Калуші на Івано-Франківщині – з Сергієм Барничем.