Після трьох обстрілів удосвіта бойовики вогневої активності на Донбасі не проявляли – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що відколи удосвіта підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі інших обстрілів у неділю вдень не було.

«Після ранкових проявів збройних агресії та отримання гідної жорсткої відповіді з боку захисників України, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська поки що утримуються від порушення режиму тиші. Наші герої контролюють обстановку. Втрат внаслідок прицільного ворожого вогню та бойових дій, серед наших героїв-захисників немає», – відзвітували в Міністерстві оборони.

Бойовики на своїх ресурсах звинуватили ЗСУ в обстрілах у неділю вранці окупованих Горлівки та Донецька.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.