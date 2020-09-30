Ватажки угруповання «ЛНР» здійснюють спроби вербування українських держпосадовців – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України продовжує фіксувати спроби вербування з боку так званого «МДБ ЛНР» представників органів державної влади, а також правоохоронців, які мають доступ до державної таємниці, повідомила пресслужба управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«Оперативники СБУ встановили, що контрольовані російськими спецслужбами терористи намагалися схилити до державної зради співробітницю Луганської ОДА. Бойовики затримали жінку на КПВВ «Станиця Луганська» під час відвідин родичів. Для схилення до конфіденційної співпраці вони вдалися до звичних методів переконання: погроз життю та здоров’ю рідних, шантажу. Представників «МДБ» цікавила інформація про роботу адміністрації, персональні дані керівництва та співробітників, паролі доступу до електронної пошти тощо. Вони наполягали, аби чиновниця не лише систематично передавала їм службову інформацію, але й залучила до співпраці з ними свого чоловіка-секретоносія, співробітника Національної поліції. Під тиском жінка підписала угоду про конфіденційну співпрацю», – йдеться в повідомленні.

Втім, як зазначають в СБУ, після приїзду на контрольовану українською владою територію співробітниця адміністрації надала детальні свідчення щодо обставин свого вербування та поставлених завдань.

«Після ретельної перевірки її було звільнено від кримінальної відповідальності», – повідомли в управлінні СБУ.

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17 вересня СБУ повідомила, що з початку року розпочато понад пів сотні кримінальних проваджень щодо вчинення державної зради.