38-річний дипломат став заступником Клімкіна в МЗС України

Звільнений 13 березня з посади голови Служби зовнішньої розвідки України дипломат Єгор Божок призначений заступником міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Розпорядження про призначення Божка оприлюднене на Урядовому порталі й датоване тим же днем, 13 березня.

«Призначити Божка Єгора Валерійовича заступником міністра закордонних справ України з 14 березня 2019 року», – ідеться у розпорядженні прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

38-річний кадровий дипломат Єгор Божок був призначений на посаду голови Служби зовнішньої розвідки України у вересні 2017 року, після трьох років роботи виконувачем обов’язків голови місії України при НАТО. Звільнений зі Служби зовнішньої розвідки через півтора року на цій посаді.