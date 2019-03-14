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14 Березень 2019, Київ 19:31
Новини | Події

38-річний дипломат став заступником Клімкіна в МЗС України

Єгор Божок

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Звільнений 13 березня з посади голови Служби зовнішньої розвідки України дипломат Єгор Божок призначений заступником міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Розпорядження про призначення Божка оприлюднене на Урядовому порталі й датоване тим же днем, 13 березня.

«Призначити Божка Єгора Валерійовича заступником міністра закордонних справ України з 14 березня 2019 року», – ідеться у розпорядженні прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

38-річний кадровий дипломат Єгор Божок був призначений на посаду голови Служби зовнішньої розвідки України у вересні 2017 року, після трьох років роботи виконувачем обов’язків голови місії України при НАТО. Звільнений зі Служби зовнішньої розвідки через півтора року на цій посаді.

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