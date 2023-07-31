Безпілотник, який впав під Таганрогом, належить Міноборони РФ – ЗМІ

Безпілотник, який впав увечері 30 липня на хуторі під Таганрогом у Ростовської області, належить міністерству оборони Росії, повідомляє видання Astra у Telegram із посиланням на екстрені служби регіону.

Повідомляється, що це був багатофункціональний розвідувально-ударний дрон середнього класу «Иноходец-РУ».

Місцева влада і Міноборони Росії офіційно нічого не повідомляли про те, кому належить безпілотник.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв раніше повідомив, що приналежність БПЛА встановлюється.

Внаслідок падіння безпілотника на хуторі Дараганівка було пошкоджено покрівлю приватного будинку та автомобіль. Про постраждалих влада не повідомляла.

28 липня в центрі російського Таганрога пролунав вибух. За даними російської влади, постраждали дев’ятеро людей. На місці вибуху, за свідченнями очевидців, утворилася вирва глибиною п’ять метрів. У Міноборони Росії звинуватили в атаці на Таганрог Україну. Українська влада не коментувала інцидент.