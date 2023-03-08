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Повітряні сили повідомляють про збиття вночі двох дронів-«шахедів» військ РФ

Безпілотниками армія РФ атакувала Україну з північного напрямку (фото ілюстративне)

Вночі сили протиповітряної оборони України знищили два дрони-камікадзе, запущені військами РФ, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Опівночі 8 березня протиповітряною обороною знищено два іранських дрони-камікадзе «Shahed-131/136», – йдеться у повідомленнями.

Згідно з повідомленням, безпілотниками армія РФ атакувала Україну з північного напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські військові знищили три БПЛА оперативно-тактичного рівня військ РФ, із початку вторгнення – 2098.

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