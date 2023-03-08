Втрати армії РФ на війні в Україні перевищили 155 тисяч вояків – оновлені дані

Протягом минулої доби у війні проти України загинули ще 700 російських військових, повідомляє 6 березня Генеральний штаб ЗСУ.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 155 530 своїх військових.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

танків ‒ 3436 (4 одиниці – за минулу добу)

бойових броньованих машин – 6723 (+9)

артилерійських систем – 2463 (+7)

РСЗВ – 488

засоби ППО – 253

літаків – 303

гелікоптерів – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3)

крилаті ракети – 873

кораблі /катери – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7)

спеціальна техніка – 236

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.