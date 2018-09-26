Уряд затвердив брендбук до бренду України Ukraine Now

Кабінет міністрів ухвалив технічний стандарт до бренду Ukraine Now («Україна зараз»), який затвердили навесні цього року. За словами голови уряду Володимира Гройсмана, за декілька місяців стала очевидною потреба в єдиному підході до використання бренду.

«Достатньо класний вийшов бренд, вже почав завойовувати великі авторитетні міжнародні нагороди, але також ми бачимо й те, що ми затвердили бренд, а використовують його чомусь по-різному. Начебто зовні і схоже, кольори і так далі, але бренд зовсім інший. Тому сьогодні в нас буде презентований брендбук – як використовувати цей бренд, в яких стилях», – сказав він на засіданні уряду.

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Державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко, презентуючи брендбук, зазначив, що фінансування на його розробку виділив Європейський банк реконструкції та розвитку.

На переконання Біденка, бренд Ukraine Now передає готовність до змін, які відбуваються наразі.

«Зараз відчувається народження нової країни, момент змін і національних перетворень. Цей бум-час – найкращий час, найкращий етап, в якому можна жити. Тому що там, де відбуваються зміни – там з’являються нові можливості», – заявив він.

Біденко додав, що бренд є універсальним і його використання не треба погоджувати з жодним органом влади.

«Не потрібно питати дозволу в держави: достатньо завантажити елементи і вільно використовувати бренд. Наклеювати на телефон, на автомобіль, додати до упаковки своїх товарів, брендувати свій стенд. Повторюсь: українці та українки – найкращі амбасадори бренду України. Нам би дуже хотілося, щоб їм було приємно впізнавати один одного за наклейками на телефоні. Власне, зараз це й відбувається за кордоном», – зазначив він.

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На пропозицію Гройсмана уряд затвердив брендбук і доручив центральним та місцевим органам виконавчої влади використовувати бренд Ukraine Now відповідно до цієї форми.

Брендбук (від англійського «brand book») – це перелік правил, які пояснюють, як саме працює логотип і яку ідею він покликаний донести. Книга може містити, поміж іншого, огляд історії бренду, ключові цінності, які він обстоює, приклади правильного і неправильного застосування бренду, обрану гаму кольорів та шрифти.