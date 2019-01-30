Прорив греблі в Бразилії: кількість жертв зросла до 84

Кількість загиблих внаслідок прориву греблі в бразильському місті Брумадіньо зросло до 84 осіб. Про це повідомляють рятувальники, що продовжують працювати на місті трагедії.

Як зазначається, 276 людей вважаються зниклими безвісти.

Станом на 29 січня вдалося ідентифікувати 48 жертв.

Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

Міністерство навколишнього середовища Бразилії вже наклало на компанію Vale, власника шахти, штраф більш ніж у 66 мільйонів доларів.