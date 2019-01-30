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30 Січень 2019, Київ 09:25
Новини | Міжнародні

Прорив греблі в Бразилії: кількість жертв зросла до 84

276 людей вважаються зниклими безвісти після прориву дамби Вейл

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Кількість загиблих внаслідок прориву греблі в бразильському місті Брумадіньо зросло до 84 осіб. Про це повідомляють рятувальники, що продовжують працювати на місті трагедії.

Як зазначається, 276 людей вважаються зниклими безвісти.

Станом на 29 січня вдалося ідентифікувати 48 жертв.

Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

Міністерство навколишнього середовища Бразилії вже наклало на компанію Vale, власника шахти, штраф більш ніж у 66 мільйонів доларів.

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