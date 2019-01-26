У Бразилії шукають жертв прориву греблі: кількість загиблих зросла до 34

Близько 300 співробітників шахти з видобутку залізної руди пропали безвісти внаслідок прориву греблі в штаті Мінас-Жераїс у Бразилії. За даними західних ЗМІ, кількість жертв зросла до 34.

Близько 200 співробітників шахти вдалося евакуювати. Втім, за словами губернатора Мінас-Жераїс Ромеу Земи, шанси на те, що вдасться знайти ще когось живим, невисокі.

«На жаль, на даний момент шанси знайти вцілілих мінімальні. Скоріш за все, ми будемо розшукувати тіла», – сказав він місцевим журналістам.

Дамбу прорвало, коли кілька сотень працівників обідали. Саме це місце затопив потік відходів видобутку корисних копалин. У долині, яка постраждала, також розташовані будинки шахтарів.

Директор компанії Vale, якій належить затоплена шахта, Фабіо Шварцман говорить, що наразі причина прориву греблі невідома.

Суддя штату заморозив понад 260 мільйонів доларів на рахунках компанії Vale. Згідно з позицією суду, гроші мають бути переведені на рахунок для компенсації збитків, які несе штат у зв’язку з ліквідацією наслідків аварії, та підтримки постраждалих.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який раніше обіцяв дати більше свободи видобувним компаніям попри стривоженість екологічних організацій, пролетів над постраждалим районом 26 січня.

«Ми зробимо все, що в наших силах, аби допомогти жертвам, мінімізувати шкоду, розслідувати обставини, забезпечити правосуддя і убезпечити бразильців і довкілля від подібних трагедій у майбутньому», – заявив він.

У 2015 році в Бразилії сталася схожа трагедія: внаслідок прориву дамби, якою володіли компанії Vale та BHP Billiton, також у штаті Мінас-Жераїс, потік відходів затопив будинки та призвів до загибелі 19 людей.