У Бразилії затримано сотні учасників заворушень

Поліція Бразилії ввечері 8 січня звільнила президентський палац, а також будівлі парламенту країни та Верховного суду, захоплені раніше прихильниками колишнього президента Жаїра Болсонару. Про це повідомляє CNN Brasil. За даними Міністерства юстиції, за участь у заворушеннях поліція затримала близько 200 осіб.

Чинний глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва запровадив у столиці режим надзвичайної ситуації, який діятиме до кінця січня. Він також пообіцяв, що всіх учасників заворушень буде покарано. Правоохоронці вважають, що штурм державних будівель у Бразиліа був спланований. Затриманим загрожує до 12 років увʼязнення. Лула розкритикував також дії поліції, вважаючи, що йдеться «або про її некомпетентність, або про злий намір».

У неділю прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до будівлі Конгресу – парламенту країни – у столиці, місті Бразиліа. На опублікованих відео та фото видно, що прихильники Болсонару залізли на дах будівлі, а потім проникли до зали засідань. Поліція не змогла їм завадити.

Групи прихильників Болсонару штурмували президентський палац і будівлю Верховного суду. Їм удалося прорватися і в ці будівлі.

Прихильники представника правих сил Болсонару вважають результати виборів, на яких за офіційними даними переміг з невеликим відривом Луїс Інасіо Лула да Сілва, сфальсифікованими.

Президент, лівий опонент Болсонару Лула, який лише тиждень тому склав присягу після перемоги на виборах, зараз відсутній у столиці.

Коментатори відзначають, що нинішні події нагадують напад прихильників президента США Дональда Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року – тоді президент також відмовився визнати свою поразку на виборах.

Болсонару засудив дії своїх прихильників, назвавши їх незаконними. «Мирні демонстрації у законній формі є частиною демократії. Проте грабежі та вторгнення до державних будівель виходять за рамки правил», – написав він у твітері.

Президент США Джо Байден назвав штурм державних будівель у Бразиліа «обурливим». Підтримку чинному президенту висловили представники ЄС та кількох країн Латинської Америки.