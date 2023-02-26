Бразилія: чоловік з консульства РФ напав на учасницю акції проти війни в Україні (відео)

На YouTube з’явилося нове відео, на якому видно, як співробітник російського консульства в Ріо-де-Жанейро напав на жінку, яка демонструвала підтримку України біля будівлі консульства. Про це повідомляє Meduza з посиланням на місцеве видання Globo.

Потім на місці події показують бразильських поліцейських, один з яких звертається до чоловіка, який швидко повернувся до консульства.

Повідомляється, що чоловік вимагав у жінки смартфон і погрожував «вчинити з нею жорсткіше». Як повідомляє видання Meduza, жінка є громадянкою РФ, вона написала заяву в поліцію і повідомила, що згодом їй погрожували в консульстві. За її словами, їй погрожують кримінальною справою. За якою саме статтею може бути порушена справа, не уточнюється.

Видання Meduza повідомляє, що інцидент стався 24 лютого.

24 лютого – в річницю початку повномасштабного військового вторгнення в Росію до України – у багатьох країнах світу проводилися антивоєнні мітинги.