Бразилія: 7 людей загинули і декілька поранені через влаштовану колишніми учнями стрілянину

Двоє колишніх учнів у масках застрелили сімох і поранили ще декількох школярів і співробітників у середній школі неподалік від міста Сан-Паулу, Бразилія. За даними влади, двоє осіб відкрили вогонь по учнях у дворі школи вранці 13 березня, а потім пішли в іншу частину закладу, де один з них застрелив спільника, а потім і себе самого. У них виявили револьвер 38-го калібру, коктейлі Молотова, ножі і невеликі сокирки.

Серед загиблих – п’ятеро учнів віком від 15 до 17 років і два співробітники школи 38 і 59 років. Є також інформація, що перед стріляниною у школі нападники застрелили 51-річного власника автомийки.

За даними поліції, нападниками виявилися хлопці 25-ти і 17-ти років, мати останнього стверджувала, що з її сина знущалися у школі. Мотив їхнього нападу наразі невідомий.

У 2017 році в Бразилії було скоєно близько 64 тисяч вбивств, це приблизно 31 на 100 тисяч жителів, що майже втричі вище рівня, класифікованого ООН, як поширене насильство.