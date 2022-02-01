Суд у Норвегії відмовився достроково звільнити Андерса Брейвіка

Суд у Норвегії відмовився достроково звільнити засудженого за тероризм Андерса Брейвіка. Судді вирішили, що цей чоловік не зможе нормально жити в суспільстві і може знову спробувати вчинити злочин, повідомляє газета Aftenposten.

Брейвіка було засуджено у 2012 році до 21 року увʼязнення з можливістю необмеженого продовження за організацію вибуху в центрі Осло та напад на молодіжний табір Норвезької робітничої партії. У терактах загинули 77 людей. Просити про дострокове звільнення він міг, оскільки відбув половину призначеного терміну.

Захисник Брейвіка заявив каналу TV2, що його підзахисний має намір оскаржити рішення. Крім того, Брейвік та його адвокат готують позов проти держави. Вони вважають, що умови увʼязнення засудженого за тероризм у тримісній камері з компʼютером, ігровою приставкою та телевізором не відповідають правам людини.

У 2017 році він уже подавав на це скаргу до Європейського суду з прав людини. Брейвік був незадоволений тим, що його камеру обшукують, його контакти із зовнішнім світом обмежені, а його їжу розігрівають у мікрохвильовій печі. Суд не прийняв позов до розгляду.