Влада Брянської області РФ заявила про атаку безпілотників на військкомат і відділення МВС

У Севському районі Брянської області Росії ввечері 3 квітня безпілотний літальний апарат атакував будівлю військкомату, заявив губернатор регіону Олександр Богомаз. За його словами, будівля пошкоджена, але постраждалих немає, а на місці події працюють спецслужби.

Трохи пізніше Богомаз підтвердив, що ще один безпілотник скинув вибуховий пристрій поряд із будівлею управління МВС Росії, також у місті Севську. Постраждалих, за його словами, немає.

Богомаз вважає, що дрони належали Збройним силам України.

Районний центр Севськ розташований за 140 кілометрів на південь від Брянська, приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну почали з’являтися повідомлення про напружену ситуацію в російських регіонах, що межують із зоною бойових дій. Представники влади Брянської, Бєлгородської та Курської областей неодноразово заявляли про обстріли, як вони стверджували, з українського боку. Міністерство оборони України ці заяви не коментує.