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02 Січень 2019, Київ 09:31
Новини | Суспільство

Brisbane International: Світоліна починає захист титулу з другого кола

Світоліна сьогодні зіграє з Саснович

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Четверта ракетка світу, українка Еліна Світоліна сьогодні почне виступи в одиночному розряді на турнірі серії Premier Brisbane International, який проходить в Австралії.

Світоліна стартує з другого кола. Вона зустрінеться з білорускою Олександрою Саснович. Матч почнеться не раніше 12:30 за київським часом.

Світоліна є діючою чемпіонкою Brisbane International.

Продовжує свої виступи в Брісбені ще одна представниця України – Леся Цуренко. У першому колі вона обіграла румунку Мікаелу Бузанеску, а в другому – австралійку Кімберлі Біррелл. У четвертьфіналі Цуренко зустрінеться з четвертим номером посіву Петрою Квітовою.

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