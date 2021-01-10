Кожному дорослому жителю Британії запропонують вакцинуватися від COVID-19 до осені – міністр

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок заявив у неділю, що до осені вакцинуватися від COVID-19 запропонують кожному дорослому жителю країни.

За словами Генкока, наразі у Британії вакциновано близько 2 мільйонів людей. З 11 січня планується збільшити кількість щоденних щеплень.

«За останній тиждень ми вакцинували більше людей, ніж за весь грудень, тому ми прискорюємо впровадження», – сказав він в ефірі ВВС.

Генкок додав, що до середини лютого планують вакцинувати загалом близько 14 мільйонів людей, зокрема людей похилого віку, клінічно вразливих, а також медичних та соціальних працівників.

Наразі у Британії щодня вакцинують близько 200 тисяч людей.

9 січня Букінгемський палац повідомив, що королева Великої Британії Єлизавета ІІ та її чоловік, герцог Единбурзький Філіп також отримали першу дозу вакцини.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Британії станом на 10 січня виявили понад 3 мільйона інфікованих коронаірусом. Померли від початку пандемії більш ніж 800 тисяч, що є п’ятим показником у світі.

Кампанію з вакцинації Бртанія почала однією з перших – на початку грудня. У країні дозволено використання вакцини, виробленої американською Pfizer Inc. та німецькою BioNTech SE, а також препарату компанії AstraZeneca, розробленого разом із Оксфордським університетом.