У Британії жінкам дозволили служити у всіх родах військ

У Великій Британій жінкам дозволили служити у всіх родах військ. Про це 25 жовтня повідомив міністр оборони Сполученого королівства Гевін Вільямсон.

Він додав, що жінки зможуть подати заявки у Королівську морську піхоту ще до кінця року, а вже на початку 2019 року вони почнуть тренування.

Для британок тепер відкриті всі військові спеціальності, включно з підрозділами сил спецоперацій.

«Жінки служать у Збройних силах понад 100 років, працюючи різноманітними спеціалістами на життєво важливих посадах. Тому я дуже радий, що з сьогоднішнього дня, вперше за всю історію, наші збройні сили будуть визначатися здібностями, а не статтю», – підкреслив Вільямсон.

Обмеження на службу жінок у військах ближнього бою в Британії зняли у 2016 році.

Королівський бронетанковий корпус став першим наземним підрозділом ближнього бою, що став приймати до своїх лав жінок у листопаді 2016 року.

12 жовтня президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах та інших військових формуваннях».