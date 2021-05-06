Британія направила військові кораблі до острова Джерсі через «рибну» суперечку з Францією

Британія відправила два військових кораблі до свого острова Джерсі, розташованого за 22 кілометри від французького узбережжя, через суперечку з Парижем, пов’язану з виловом риби. Про це повідомляє ВВС.

Близько сотні французьких риболовецьких суден планують прибути до Джерсі сьогодні, щоб висловити незгоду з новими правилами видачі ліцензій на вилов риби, які почали діяти після виходу Британії з ЄС. Тепер влада Джерсі видає ліцензії тільки тим рибалкам, які можуть довести, що раніше вже рибалили у територіальних водах острова.

Париж вважає, що нові обмеження не мають юридичної сили, адже не були узгоджені з ЄС. На знак протесту влада Франції, з території якого на Джерсі надходить близько 95 відсотків електроенергії, погрожує припинити електропостачання.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що бойові судна перебуватимуть біля Джерсі в якості «застережного заходу».

За даними ВВС, обидва судна озброєні великими гарматами, зокрема протиповітряними, а на борту кожного з кораблів перебуває 45 моряків та близько пів сотні морських піхотинців.