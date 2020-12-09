Джонсон летить у Брюссель рятувати вільну торгівлю Британії з ЄС

Британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон зробить одну з останніх спроб домовитися про вільну торгівлю з Європейським союзом у той час, як 31 грудня спливає термін дії правил спільного ринку і митного союзу Великої Британії з ЄС.

Джонсон проведе у середу переговори за робочою вечерею з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Велика Британія офіційно вийшла з Євросоюзу 31 січня 2020 року, але сторони тоді домовилися, що упродовж 11 місяців триватиме перехідний період зі збереженням безперешкодного руху товарів.

Переговори офіційних делегацій Лондона і Брюсселя про умови торгівлі зайшли у безвихідь у той час, як до кінця перехідного періоду залишилося три тижні.

Деякі коментатори припускають, що ми є свідками жорсткої тактики переговорів, коли сторони висувають наперед неприйнятні вимоги і затягують компроміс до крайнього терміну, сподіваючись отримати поступки.

Але також лунають застереження про небезпеку затягувань і зауваження, що коли угоди не буде, то пересування товарів між Британією і 27-ма країнами ЄС перейде на правила Світової організації торгівлі, що означає обкладання їх митами, перевірки тощо.

Агентство Reuters передбачає, що така ситуація загрожує «заблокувати кордони, шокувати фінансові ринки і посіяти хаос у крихких ланцюгах постачання, які охоплюють Європу та інші країни у той час, як світ постав перед величезною ціною пандемії COVID-19».

«...Це розкололо б Захід, урізало б ВВП і Британії, і ЄС, додавши витрат підприємствам, які торгують усім, починаючи від складових частин для автомобілебудування, до сиру «Камамбер», – застерігає Reuters.

Найважчою проблемою у переговорах називають те, що Євросоюз називає рівними умовами для конкуренції.

ЄС наполягає, що країни, які хочуть мати доступ до європейського ринку, повинні гарантувати високий рівень узгодженості стандартів і регуляцій, зокрема вимог щодо рівня державних субсидій, які можуть створювати переваги для окремих підприємств чи галузей.

Лондон і Брюссель також повинні домовитися про механізми розв’язання бізнесових суперечок, але британці наполягають, що вони більше не хочуть підпорядковуватися європейським судовим органам.

Складним питанням також називають розподіл прав на вилов риби.