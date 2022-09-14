Партія бронетранспортерів з Литви має надійти найближчим часом – міністр

Партія бронетранспортерів з Литви має надійти в Україну найближчим часом. Про це в Одесі повідомив литовський міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс на брифінгу після зустрічі глав МЗС Литви, України та Ірландії.

«Сьогодні ми порушували питання надання військової допомоги. Урядом країни було ухвалено рішення про відправлення двох партій бронетранспортерів. Перша з них надійде вже найближчим часом. Вона не надійде безпосередньо до ВМСУ, але думаю, що Збройні сили України самі краще знають, як їм краще використати цю військову допомогу», – заявив Ландсбергіс.

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Раніше повідомлялось, що Литва планує надати Україні додаткову військову допомогу: бронетранспортери М113 і М577, а також боєприпаси.

Литва вже передавала Україні БТР M113, ПЗРК «Stinger», протитанкові засоби, засоби індивідуального захисту, міномети, стрілецьку зброю та інше військове обладнання, в тому числі БПЛА «Bayraktar TB2». Станом на липень 2022 року, за даними військового відомства Литви, Вільнюс надав Києву допомогу на суму близько 123 мільйони доларів.

Водночас міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені на брифінгу додав, що Ірландія не має достатньо військового обладнання, щоб передати його Україні, проте бере участь в програмах фінансової допомоги.

«Ірландія виділила 55 мільйонів євро на фінансування військової допомоги Україні. Ми будемо продовжувати фінансування військової допомоги, а Україна буде вже краще знати, як використовувати те чи інше військове обладнання», – заявив Ковені.

Через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії – 27 лютого – Ірландія надала Україні нелетального військового обладнання на суму 9 мільйонів євро. Також Ірландія надала автівки швидкої допомоги на суму понад 4,3 мільйона євро.