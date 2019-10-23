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23 Жовтень 2019, Київ 16:03
Новини | Політика

Бровченка взяли під арешт на 2 місяці із правом застави у 3,4 млн грн

Юрій Бровченко, ексзаступник міністра економіки

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Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у державній зраді ексзаступнику міністра економіки Юрію Бровченку у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці із можливістю внесення застави у 3 мільйони 400 тисяч 170 гривень.

Як повідомила пресслужба суду, у разі внесення застави Бровченко має носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

/**/ /**/ /**/ Юрій Бровченко, ексзаступник міністра економіки (архівне фото)
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Затримання ексзаступника міністра економіки: шпигунські пристрасті й все, що відомо

22 жовтня СБУ затримала в аеропорту «Бориспіль» ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка. Як повідомили у відомстві, слідчі встановили, що посадовець Мінекономрозвитку, а також чиновники ДП «Український центр «Безпека» та компанії «Артем» діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії, уклавши «завідомо збитковий контракт» на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на понад 16,5 мільйона доларів.​ Крім Бровченка, були затримані (17 жовтня) також інші двоє фігурантів справи.

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