Бровченка взяли під арешт на 2 місяці із правом застави у 3,4 млн грн

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у державній зраді ексзаступнику міністра економіки Юрію Бровченку у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці із можливістю внесення застави у 3 мільйони 400 тисяч 170 гривень.

Як повідомила пресслужба суду, у разі внесення застави Бровченко має носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

22 жовтня СБУ затримала в аеропорту «Бориспіль» ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка. Як повідомили у відомстві, слідчі встановили, що посадовець Мінекономрозвитку, а також чиновники ДП «Український центр «Безпека» та компанії «Артем» діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії, уклавши «завідомо збитковий контракт» на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на понад 16,5 мільйона доларів.​ Крім Бровченка, були затримані (17 жовтня) також інші двоє фігурантів справи.