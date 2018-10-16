У Брюсселі 17 жовтня відбудеться засідання комісії Україна-НАТО

У Брюсселі 17 жовтня відбудеться чергове засідання комісії Україна-НАТО, повідомила прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

У засіданні зокрема візьмуть участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, голова місії України при НАТО Вадима Пристайко та 29 послів країн-учасниць Північно-атлантичного союзу.

«В рамках засідання комісії Вадим Черниш окреслить поточну гуманітарну ситуацію на Донбасі, поточну ситуацію з відновлення критично-важливої інфраструктури та наслідки агресії Російської Федерації на сході України», – зазначили у міністерстві.

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15 жовтня з генсеком НАТО зустрівся міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Особливе партнерство України і НАТО сприяє євроатлантичній безпеці, а НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України", – зазначили у прес-службі Альянсу.

Розвиток відносин між Україною і НАТО намагається блокувати Угорщина. Між Будапештом і Києвом існрує ряд суперечок, зокрема, навколо українських законів про освіту і державну мову.

Ще один скандал розгорівся у вересні через поширене в соцмережах та ЗМІ відео, як в одному з консульств Угорщини на Закарпатті масово видають угорські паспорти українським громадянам, а також інструктують приховувати цей факт від української влади, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.

В результаті Україна оголосила персоною "нон-ґрата" консула Угорщини у Берегово.