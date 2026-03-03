Заступника голови ОП Брусила призначили послом України в Італії – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив заступника керівника Офісу голови держави Ігоря Брусила послом України в Італії. Відповідний указ оприлюднений 3 березня на сайті президента. Іншим указом Зеленський звільнив Брусила з посади в ОП.

У березні 2021 року Зеленський призначив Брусила заступником керівника Офісу президента. Тоді в ОП повідомили, що головними його завданнями будуть «скеровування роботи» Служби протоколу і змістовне наповнення міжнародних візитів і заходів з участю президента.

До призначення заступником голови ОП Ігор Брусило працював заступником керівника департаменту державного протоколу і церемоніалу. Крім того, він працював в Апараті Верховної Ради у сфері забезпечення міжпарламентської взаємодії. У 2007-2011 роках перебував на дипломатичній службі в Посольстві України в Італії. Повернувся до роботи в протоколі президента у 2012 році.

У липні 2025 року Зеленський призначив послом у Бельгії Ярослава Мельника, який доти був послом України в Італії.