Британія: медсестру, визнану винною у вбивстві немовлят, засудили до довічного ув’язнення

Суд Манчестера засудив 33-річну медсестру Люсі Летбі до довічного ув’язнення без права на помилування чи дострокове звільнення, повідомляють британські медіа.

«Це була жорстока, розважлива та цинічна кампанія з убивства дітей, яка торкнулася найменших і найвразливіших із них. Ви робили так, щоб обмеження життєдіяльності та її причини не були очевидними», – заявив суддя Джеймс Госс, виносячи вирок, цитує BBC.

Летбі відмовилася бути присутньою в залі суду під час оголошення вироку. Міністр юстиції Великої Британії Алекс Чок, коментуючи це, назвав її «не лише вбивцею, а й боягузкою».

«Її неспроможність подивитися в обличчя родинам своїх жертв – відмова вислухати їхні свідчення про наслідки для них і осуд суспільства – є останньою образою. Ми розглядаємо зміни в законодавстві, які б зобов’язали злочинців бути присутніми на оголошенні вироку», – заявив Чок.

Люсі Летбі визнали винною у вбивствах немовлят минулого тижня, попри її заяви про невинуватість.

BBC також повідомляє, що керівництво лікарні, де відбувалися вбивства, вчасно не розслідувало звинувачення на адресу медсестри і намагалося змусити лікарів замовкнути. Зокрема, керівник лікарні зажадав від лікарів письмово вибачитись перед Летбі та припинити висувати проти неї звинувачення.

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Крім того, за даними видання, про смерті немовлят належним чином не повідомлялося, внаслідок чого структури Національної системи охорони здоров’я Великої Британії не змогли звернути увагу на надзвичайно високий рівень смертності у лікарні.

Летбі стала четвертою жінкою у Великій Британії, яка отримала довічний термін.