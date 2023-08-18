У Великій Британії присяжні визнали медсестру винною у вбивстві семи немовлят

Присяжні Королівського суду Манчестера визнали 33-річну медсестру неонатального відділення лікарні графині Честерської Люсі Летбі винною у вбивстві семи новонароджених дітей, повідомляють Associated Press та Бі-Бі-Сі.

Летбі також визнали винною у спробі вбити ще шістьох немовлят. Присяжні не змогли ухвалити вердикт ще за шістьма звинуваченнями у спробах убивства новонароджених. Прокуратура попросила у суду 28 днів, щоб вирішити, чи обвинувачення домагатиметься повторного судового розгляду за цими пунктами.

За версією слідства, всі замахи та вбивства Летбі скоїла впродовж року з червня 2015 року до червня 2016-го. Під час чергування вона вводила дітям повітря в кровоносні судини за допомогою шприца, перегодовувала або вводила повітря в шлунок через зонд і вколювала їм інсулін, який не був призначений. У деяких випадках дії медсестри позначилися на здоровʼї дітей. Навіщо вона це робила, як і раніше, невідомо, зазначає Associated Press.

Сама медсестра заявила у суді про свою невинуватість. Її захист наполягав на тому, що раптове погіршення здоровʼя та загибель немовлят могли бути спричинені природними причинами в поєднанні з іншими чинниками, у тому числі браком персоналу в лікарні або нездатністю забезпечити дітям належний догляд.

Поліція розпочала розслідування смерті немовлят у травні 2017 року, в листопаді 2020-го Летбі повідомили про підозру. Суд має ухвалити вирок медсестрі 21 серпня.

Провідний консультант неонатального відділення, де працювала медсестра, розповів Бі-Бі-Сі, що керівництво лікарні вчасно не розслідувало звинувачення на адресу Летбі та намагалося змусити замовкнути лікарів, які скаржилися на медсестру.

Уряд Великої Британії розпорядився провести незалежне розслідування одразу після того, як Летбі засудять.