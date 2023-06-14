У Польщі знову протестують проти заборони абортів після смерті вагітної жінки

У містах Польщі відбуваються масові демонстрації проти чинної заборони абортів. Учасники протестів виступають під гаслом «Більше жодної!» та вимагають пом’якшити законодавство, пишуть західні ЗМІ.

Наприкінці травня через не зроблену вчасно процедуру померла чергова жінка.

33-річну Дороту Лалик, яка перебувала на п’ятому місяці вагітності, доставили до лікарні після того, як у неї почалися передчасні пологи. Незважаючи на небезпеку ситуації, медики не стали видаляти плід. Плід помер в утробі матері через кілька годин, але рішення про операцію було ухвалено лише на третій день, коли у пацієнтки розвинулося зараження крові. За годину після процедури вона померла.



Це не перший випадок загибелі вагітних у польських лікарнях. У 2021 році в місті Пшина померла 30-річна жінка. Її ненароджене немовля з тяжкими порушеннями розвитку також загинуло в утробі, але лікарі зволікали з проведенням аборту, і жінка померла від токсичного шоку. Акції її пам’яті пройшли у понад 80 містах країни. Пресі відомі ще щонайменше п’ять подібних випадків після посилення антиабортного законодавства.

22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі посилив і без того одне із найсуворіших європейських законодавств у сфері абортів. Відповідно до закону від 1993 року, переривати вагітність дозволялося у разі зґвалтування чи інцесту, якщо вагітність і пологи загрожують життю чи здоров’ю матері, а також у разі незворотної інвалідності плода.

Останній пункт було викреслено із цього законодавства. Це призвело майже до повної заборони абортів у країні, адже саме з цієї причини жінкам найчастіше дозволялося переривати вагітність. Тоді Польщею прокотилися багатотисячні антиурядові акції, люди вимагали відставки правоконсервативного кабінету «Права і справедливості».