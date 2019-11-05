Британський парламент обрав нового спікера

Новим спікером Палати громад, нижньої палати парламенту Великої Британії, обраний представник опозиційної лейбористської партії Ліндсі Гойл. Він змінив на цій посаді Джона Беркоу, який був спікером від 2009 року.

Гойл здобув перемогу в четвертому раунді голосування, заручившись підтримкою 325 депутатів. Всього в боротьбі за посаду спікера брали участь сім кандидатів.

Нині 62-річний Гойл вперше був обраний до парламенту в 1997 році, з 2010 року був заступником спікера.

5 листопада Палата громад буде розпущена. Новий склад Палати, який буде обраний на виборах 12 грудня, може обрати нового спікера.

Джон Беркоу пішов у відставку 31 жовтня. На цей же день був призначений вихід Британії з ЄС, який, однак, знову був відкладений.

Беркоу в останні місяці критикували головним чином колишні однопартійці-консерватори, стверджуючи, що він вирішував низку процедурних питань у парламенті не на користь уряду. Завдяки позиції спікера, зокрема, опозиція отримала можливість ухвалити закон, який зобов’язав прем’єра Боріса Джонсона просити про відстрочку «Брекзиту».