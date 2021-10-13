Україна візьме понад 20 млн фунтів стерлінгів кредиту від Британії – уряд

Уряд повідомив про затвердження проєкту постанови «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2021 році шляхом залучення кредиту від Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства».

«Реалізація документу дозволяє в рамках державних зовнішніх запозичень залучити до 21 млн фунтів стерлінгів від Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства (UKEF) для закупівлі наборів для проведення 4 мільйонів ПЛР-досліджень. Строк користування кредитом – 4 роки», – повідомляє урядовий портал.

Повідомляється, що контракт на постачання наборів для проведення 4 млн ПЛР-досліджень укладено в рамках меморандуму про взаєморозуміння з британською стороною.

Раніше Світовий банк схвалив позику в 90 мільйонів доларів для України на вакцинацію від COVID-19.