У Британії застосували новий закон про необґрунтоване збагачення – проти уродженки Азербайджану

З дозволу суду британські ЗМІ оприлюднили ім’я жінки з Азербайджану, щодо якої Британське національне агентство боротьби зі злочинністю вперше застосувало право вимагати пояснень про походження коштів. Це дружина колишнього голови державного банку Азербайджану Заміра Гаджиєва.

Право вимагати таких пояснень Агентство отримало згідно з оновленим законом про боротьбу з необґрунтованим збагаченням. Ця норма дозволяє конфісковувати статків що перевищують суму в 66 тисяч доларів у осіб, яких підозрюють у корупції або причетності до організованої злочинності.

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Наразі не йдеться про обвинувачення Гаджиєвої чи її чоловіка у порушенні закону. Однак вона муситиме надати суду пояснення, звідки в неї кошти на купівлю нерухомості вартістю в десятки мільйонів доларів, а також на шопінг, на який лише в універмазі Harrods вона витратила близько 20 мільйонів доларів за десять років.

Чоловік Гаджиєвої, колишній керівник Міжнародного банку Азербайджану Джангір Гаджиєв, якого суд у Баку заочно визнав винним у розкраданні коштів та шахрайстві і засудив до 15 років ув’язнення.

У квітні 2017 року Велика Британія ухвалила закон про «ордери на статки нез’ясованого походження», який розширює повноваження британських правоохоронних органів у протидії корупції.