Британія і ЄС не змогли досягнути торговельної угоди щодо Брекзиту, перемови тривають

Велика Британія і Європейський союз продовжать переговори 21 грудня після того, як не змогли досягти торгової угоди після Брекзиту протягом вихідних.

Головний переговорник від ЄС Мішель Барньє та його британський колега Девід Фрост зустрілися у Брюсселі 20 грудня, але ключові питання залишаються невирішеними попри вісім місяців переговорів.

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Менше ніж за два тижні до того, як Великобританія завершить свій вихід з ЄС і більше не зобов’язана буде дотримуватися торгових правил блоку, переговори були заваджені з таких питань, як права на риболовлю.

20 грудня Барньє заявив, що переговори досягли «вирішального моменту», але будь-яка угода повинна бути «взаємною та збалансованою».

«Ми поважаємо суверенітет Великобританії і очікуємо того ж. І ЄС, і Великобританія повинні мати право встановлювати свої власні закони і контролювати свої територіальні води. І ми обидва повинні мати можливість діяти, коли на кону наші інтереси», – написав він у Твітері.

Водночас британське урядове джерело повідомило журналістам, що «переговори залишаються складними», а представники Лондона продовжують вивчати шляхи укладення угоди.

Європарламент заявив, що переговори повинні закінчитися 21 грудня, аби він зміг ратифікувати угоду до 31 грудня.

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Великобританія вийшла з блоку 31 січня, але залишається в межах безмитного єдиного ринку та митного союзу до кінця року.

У випадку, якщо країна вийде з перехідного періоду без угоди про вільну торгівлю з ЄС, з 1 січня обидві сторони покладаються на правила Світової організації торгівлі (СОТ) для регулювання щорічної торгівлі обсгом близько 1 трильйона доларів.

На товари можуть бути накладені мита, що потенційно може вплинути на їхні ціни.