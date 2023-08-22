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Британська авіація перехопила російські бомбардувальники на північ від Шотландії

Британський літак Typhoon (на передньому плані) супроводжує російський Су-30, архівне фото

Британські літаки були підняті зранку 21 серпня, реагуючи на появу двох російських бомбардувальників на північ від Шетландських островів у Шотландії. Про це йдеться в поширеній 22 серпня заяві міністерства оборони Великої Британії, повідомляє агенція France-Presse.

У міністерстві заявили, що літаки спостерігали за бомбардувальниками Ту-142, коли вони проходили «в межах північної зони повітряного патрулювання НАТО». Реактивні літаки Королівських ВПС Typhoon були відправлені з військового аеродрому Лоссімут на північному сході Шотландії.

«Екіпажі Королівських ВПС у Лоссімуті постійно спостерігають за повітряним простором Сполученого Королівства і завжди готові миттєво вжити заходів, щоб гарантувати безпеку нашої країни», — сказав у заяві міністр збройних сил Джеймс Гіппі.

За даними міністерства, після виконання місії британські літаки повернулися на свою базу.

Інциденти за участю російських і західних літаків почастішали на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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