Британія: поліція ідентифікувала 39 тіл, знайдених у вантажівці

Британська поліція спільно з допомогою в’єтнамських правоохоронців ідентифікувала тіла 39 людей, яких знайшли у вантажівці у жовтні.

Правоохоронці повідомили відповідну інформацію родичам загиблих.

Вантажівку з 39 тілами поліція графства Ессекс виявила вночі 23 жовтня приблизно за 30 кілометрів на схід від Лондона.

Спочатку правоохоронці вважали, що вантажівка прибула у країну з Болгарії, та пізніше з’ясувалося, що вона в’їхала у Велику Британію із Зебрюгге (Бельгія) через англійський порт Пурфліт.

У справі тепер заарештовано 10 підозрюваних, а також водія вантажівки, якому вже висунули обвинувачення.