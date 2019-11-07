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07 листопада 2019, Київ 17:18
Новини | Міжнародні

Британія: поліція ідентифікувала 39 тіл, знайдених у вантажівці

Поліція ідентифікувала всі 39 тіл

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Британська поліція спільно з допомогою в’єтнамських правоохоронців ідентифікувала тіла 39 людей, яких знайшли у вантажівці у жовтні.

Правоохоронці повідомили відповідну інформацію родичам загиблих.

Вантажівку з 39 тілами поліція графства Ессекс виявила вночі 23 жовтня приблизно за 30 кілометрів на схід від Лондона.

Спочатку правоохоронці вважали, що вантажівка прибула у країну з Болгарії, та пізніше з’ясувалося, що вона в’їхала у Велику Британію із Зебрюгге (Бельгія) через англійський порт Пурфліт.

У справі тепер заарештовано 10 підозрюваних, а також водія вантажівки, якому вже висунули обвинувачення.

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