Загибель 39 людей у Британії: поліція В’єтнаму заарештувала 8 підозрюваних

У В’єтнамі поліція заарештувала вісьмох людей, яких підозрюють у причетності до загибелі 39 людей, тіла яких знайшли у вантажівці в англійському графстві Ессекс. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ В’єтнаму.

Загалом у справі тепер заарештовано 10 підозрюваних, а також водій вантажівки, якому вже висунули обвинувачення.

Двох підозхрюваних, 38-річного чоловіка і 38-річна жінку з міста Воррінгтон у графстві Чешир, раніше затримала британська поліція.

«З огляду на те, що ми дізналися від підозрюваних, ми будемо активно починати розслідування, спрямовані на боротьбу і викорінення цих кіл, які незаконно доставляють людей в Британію», – зазначив начальник поліції провінції Нгуєн.

Місцеві правоохоронці розслідують інцидент як контрабанду, а не торгівлю людьми.

Вантажівку з 39 тілами поліція графства Ессекс виявила вночі 23 жовтня приблизно за 30 кілометрів на схід від Лондона.

Спочатку правоохоронці вважали, що вантажівка прибула у країну з Болгарії, та пізніше з’ясувалося, що вона в’їхала у Велику Британію із Зебрюгге (Бельгія) через англійський порт Пурфліт.