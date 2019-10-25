Власником вантажівки, у якій знайшли тіла 39 людей, виявилася ірландська компанія

Вантажівка, у якій знайшли тіла 39 людей, належить ірландській компанії Global Trailer Rentals Ltd. Цю інформацію підтвердив прессекретар компанії, повідомляє агентство RTÉ.

GTR базується в Дубліні, але також має філіали у графствах Лаут та Монахан. За словами представника компанії, вантажівку орендували у Монахані 15 жовтня зі ставкою 275 євро на тиждень.

Компанія вже зв’язалася з поліцією графства Ессекс і надала їй інформацію про особу та компанію, яка взяла вантажівку в оренду. Всі вантажівки Global Trailer Rentals оснащені GPS-трекерами, і компанія збирається надати дані своєї системи відстеження правоохоронцям.

Компанія висловила щирі співчуття рідним та друзям загиблих.

Вантажівку з 39 тілами поліція графства Ессекс виявила вночі 23 жовтня приблизно за 30 кілометрів на схід від Лондона. За підозрою у вбивстві затримали водія, 25-річного вихідця з Північної Ірландії.

Спочатку правоохоронці вважали, що вантажівка прибула у країну з Болгарії, та пізніше з’ясувалося, що вона в’їхала у Велику Британію із Зебрюгге (Бельгія) через англійський порт Пурфліт.

Британські ЗМІ повідомляли, що загиблі виявилися громадянами Китаю, та офіційно цю інформацію не підтверджували.