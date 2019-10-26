У Британії висунули обвинувачення водієві вантажівки, в якій знайшли 39 загиблих

У Великій Британії поліція повідомила про обвинувачення водієві вантажівки-морозильника, в якій виявили 39 загиблих людей.

25-річний Моріс Робінсон із Північної Ірландії обвинувачений у 39 випадках убивства, а також у змові з метою незаконного переміщення людей, змові з метою допомоги незаконній імміграції і у відмиванні грошей.

Робінсон, який перебуває під арештом, має постати перед судом 28 жовтня.

Його затримали невдовзі по тому, як у його вантажівці, яка прибула поромом із Бельгії до Великої Британії, виявили 23 жовтня 39 тіл.

У цій же справі також арештовані ще три особи, підозрювані у змові з метою незаконного переміщення людей і в убивстві. Це 38-річні чоловік і жінка; за повідомленнями, вони є подружжям, а вантажівка є власністю цієї жінки. Також арештований 48-річний чоловік із Північної Ірландії.

Поліція спершу вважала, що загиблі мігранти були громадянами Китаю. Тепер за найімовірніше вважають, що більшість загиблих – громадяни В’єтнаму.