Зеленський очікує реалізації безпекових проєктів у рамках угоди з Британією щодо розвитку флоту – ОПУ

Президент Володимир Зеленський очікує на ефективну реалізацію безпекових проєктів у межах угоди з Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей українського флоту, повідомив у вівторок Офіс президента за підсумками зустрічі Зеленського з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом у Києві.

«Велика Британія стала нашим ключовим партнером у питанні розбудови українського флоту. Очікую, що майбутні безпекові проєкти, заплановані в межах цієї угоди, будуть ефективно реалізовані», – сказав президент.

Він поінформував британського міністра про виклики, які постають перед Україною в районі Чорного та Азовського морів, вказує ОПУ.

Повідомляється, що Зеленський привітав підписання українсько-британської двосторонньої Рамкової угоди щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей українського флоту.

12 листопада у Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко підписав українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в Україні двох військово-морських баз. Україна має отримати від Великої Британії кредит у 1,7 млрд фунтів стерлінгів на розвиток ВМС.