В Україну прибув міністр оборони Великої Британії

В Україну з робочим візитом прибула делегація міністерства оборони Великої Британії на чолі з міністром Беном Воллесом, повідомило 16 листопада українське оборонне відомство.

«Іноземна делегація та представники українського оборонного відомства вшанували памʼять українських воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави, захищаючи Україну від підступного російського окупанта», – йдеться у повідомленні.

Бен Воллес разом із міністром оборони України Олексієм Резніковим поклали квіти до стели з Дзвоном Памʼяті.

14 листопада британське видання The Mirror повідомило, що Велика Британія готова оперативно направити 600 своїх військовослужбовців в Україну через побоювання щодо планів Росії.

Наприкінці минулого тижня начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Нік Картер відзначив зміну «характеру війни» і попередив, що існує найбільший за десятиліття ризик «прорахунку», який може призвести до війни між Росією і Заходом. Генерал посилався на готовність авторитарних опонентів використовувати будь-які засоби, включно з мігрантами, цінами на газ, проксі-силами або кібератаками для досягнення своїх цілей на міжнародній арені.

Нік Картер сказав Times Radio, що «традиційні дипломатичні інструменти та механізми», доступні під час Холодної війни та епохи однополярного домінування США, зникли, і «є більший ризик, що ці ескалації або ця ескалація можуть призвести до прорахунків».

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 15 листопада заявив, що невдовзі постане вибір між збільшенням споживання російських вуглеводнів і підтримкою України, а також миру і стабільності в Європі.