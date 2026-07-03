У Британії депутати вимагають зупинити покази російського мільтфільму «Маша та Ведмідь»

Група депутатів британського парламенту написала відкритий лист міністру культури Великобританії Лізі Ненді з вимогою прибрати російський дитячий мільтфільм «Маша та Ведмідь» зі стрімінгових сервісів, пише видання The Guardian.

Приводом стало рішення Netflix придбати два нових сезони мультсеріалу та розширити ліцензію на показ у понад 100 країнах – у тому числі на британському сервісі ITVX. Netflix показує російський мультсеріал уже 11 років.

Лист підписали 50 депутатів парламенту від шести партій. У ньому стверджується, що деякі витівки Маші є «пропагандистським контентом», який «не відрізняється тонкістю». Конкретні претензії пов’язані з двома епізодами: в одному Маша з’являється в шоломі танкіста, в іншому - у кашкеті, що нагадує кашкет НКВС.

Депутати вважають, що це «активно сприяє нормалізації радянської військової символіки для світової аудиторії маленьких дітей».

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Укладачі листа послалися на коментарі українського Центру боротьби з дезінформацією. У ньому йшлося, що «Маша і Ведмідь» – це «не просто мультфільм, а інструмент російської м’якої сили», в якому «висміюються традиції інших народів через поведінку Маші, а також нормалізуються радянські символи та мілітарні теми». Нещодавно міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна також назвав мультсеріал «частиною кремлівської м’якої сили».

Російська анімаційна студія Animaccord, яка є творцем мультсеріалу, відкидає всі звинувачення. Її представник Мелані Бонвічіно назвала їх «неправдивими та наклепницькими» і наголосила, що компанія ніколи не отримувала державного фінансування.



