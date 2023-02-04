Розвідка Британії прокоментувала включення Росією окупованих територій до свого військового округу

Рішення Міноборони Росії про офіційне включення окупованих територій України до свого Південного військового округу свідчить про те, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповані території в свою систему, заявили у британській розвідці.

«3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що території, підконтрольні «ДНР» і «ЛНР», а також Запорізької і Херсонської областей переходять під командування зі штабом у Ростові-на-Дону. Це сталося після січневої заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що військове розширення включатиме створення «самодостатніх угруповань сил» в Україні», – нагадали в розвідці.

Там додали, що це навряд чи матиме «негайний вплив» на війну Росії проти України: «Росія зараз розгортає сили з усіх російських військових округів під командуванням спеціально розгорнутого штабу».

У січні міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді з реформування армії заявив, що чисельність російських військ має бути збільшена до півтора мільйона людей протягом трьох років.

За останніми даними, чисельність російських військ складає близько мільйона людей. Ще близько двох мільйонів перебувають у резерві.

У рамках реформи Міноборони РФ планує створити армійський корпус у Карелії, а також «два нові міжвидові стратегічні територіальні об’єднання збройних сил – Московський та Ленінградський військові округи, а також самодостатні угруповання військ (сил) на територіях нових суб’єктів Російської Федерації (очевидно йдеться про окуповані території – ред.)». Крім того, зокрема, буде сформовано три мотострілкові дивізії у складі Сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії у Повітряно-десантних військах.