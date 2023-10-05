Британський уряд пропонує нові обмеження продажу сигарет

Уряд Великої Британії внесе на розгляд парламенту законопроєкт, який забороняє продавати продукцію із вмістом тютюну людям, які народилися після 1 січня 2009 року.

Фактично вік продажу сигарет щороку збільшуватиметься на рік, поки «пошириться на все населення». Це потенційно дозволить практично повністю відмовитися від куріння серед молоді вже до 2040 року, йдеться у публікації на сайті британського уряду.

«Я хочу побудувати краще і світле майбутнє для наших дітей, тому я хочу назавжди викорінити куріння. Ці зміни означатимуть, що наші діти ніколи не зможуть купити сигарету, що запобігатиме їх пристрасті до сигарет і захистить їхнє здоровʼя як зараз, так і в майбутньому», – сказав премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який виступив автором ініціативи.

За даними уряду, у Великій Британії через куріння щороку помирають 64 тисячі людей. До 75 тисяч відвідувань лікарів загальної практики щомісяця припадають на хвороби, повʼязані з курінням. Щороку економіка країни втрачає 17 мільярдів фунтів стерлінгів через повʼязані з курінням безробіття, ранню смертність і витрати на охорону здоровʼя.

«Куріння не буде криміналізоване, і наш поетапний підхід означає, що будь-хто, хто може легально купувати сигарети зараз, не буде позбавлений можливості робити це в майбутньому», – йдеться в публікації уряду.