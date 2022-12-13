Люди, які народилися після 1 січня 2009 року, ніколи не зможуть купити тютюн – закон Нової Зеландії

Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє куріння тютюну для майбутніх поколінь. У країні не продаватимуть сигарети тим, хто народився після 1 січня 2009 року, повідомляє The Guardian.

Порушення заборони каратиметься штрафами до 150 тисяч новозеландських доларів (близько 96 тисяч доларів США).

Тютюнові вироби продаватимуться лише у спеціалізованих тютюнових магазинах. Кількість магазинів, яким дозволять продавати сигарети, скоротиться з 6 тисяч до 600. Крім того, закон передбачає обмеження на частку нікотину в тютюновій продукції.

«Тисячі людей проживуть більш довге та здорове життя, а система охорони здоровʼя отримає на 5 мільярдів доларів більше грошей за рахунок відсутності необхідності лікувати хвороби, спричинені курінням, такі як численні види раку, серцеві напади, інсульти, ампутації», – заявила заступниця міністра охорони здоровʼя, доктор Айєша Веррол.

Закон набере чинності з 2023 року. Нова Зеландія прагне стати країною, «вільною від куріння», до 2025 року.