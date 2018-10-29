ЗСУ отримали перші БТР-4 з нової української бронесталі – «Укроборонпром»

Збройні сили України отримали перші сім БТР-4, виготовлених з нової української бронесталі на «Харківському конструкторському бюро імені Морозова», повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

За даними державного концерну, у виробництві перебувають близько 40 таких корпусів.

«За своїми характеристиками ця спецсталь відповідає найвищим світовим стандартам», – заявили в «Укроборонпромі».

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Цей концерн об’єднує понад 100 підприємств у п’ятьох основних галузях оборонної промисловості, зокрема у розробці та виготовленні озброєння і техніки, науковій діяльності та експортно-імпортних операціях.