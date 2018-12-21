Бубка ще на чотири роки очолив НОК

Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку переобрали на цю посаду. Про це повідомляє НОК за результатами 33 звітно-виборної Генеральної асамблеї.

Таким чином, Бубка буде очолювати комітет ще чотири роки.

Сергій Бубка – багаторазовий чемпіон світу зі стрибків із жердиною, олімпійський чемпіон 1988 року. Він занесений до Книги рекордів Ґіннеса за найбільшу кількість досягнень у легкій атлетиці на світовому рівні (35).

Бубка очолює НОК України з 2005 року.