Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Грудень 2018, Київ 19:17
Новини | Суспільство

Бубка ще на чотири роки очолив НОК

Сергій Бубка очолює Національний олімпійський комітет України з 2005 року

Дивитись коментарі

Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку переобрали на цю посаду. Про це повідомляє НОК за результатами 33 звітно-виборної Генеральної асамблеї.

Таким чином, Бубка буде очолювати комітет ще чотири роки.

Сергій Бубка – багаторазовий чемпіон світу зі стрибків із жердиною, олімпійський чемпіон 1988 року. Він занесений до Книги рекордів Ґіннеса за найбільшу кількість досягнень у легкій атлетиці на світовому рівні (35).

Бубка очолює НОК України з 2005 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG