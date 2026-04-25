У Бучі чоловік влаштував стрілянину на вулиці, його затримали – поліція

На Київщині в Бучі 25 квітня чоловік влаштував стрілянину, йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Правоохоронці кажуть, що отримали повідомлення від очевидців, що на одній із вулиць Бучі чутно постріли. На місце події одразу виїхали поліція охорони, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Працівники поліції охорони першими прибули й оперативно затримали правопорушника.

«Встановлено, що 42-річний чоловік перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, вийшов з таксі на вулицю та почав здійснювати постріли хаотично. Поранених серед населення немає», – зазначили у поліції Київщини.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

В Україні гостро реагують на повідомлення про стрілянину після того, як 18 квітня у Києві в Голосіївському районі чоловік відкрив стрілянину, вбивши загалом сімох людей.



