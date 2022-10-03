У Бучі попрощаються з військовим льотчиком, який керував «привидами Києва» – міський голова

У Бучі 3 жовтня прощатимуться з полковником Збройних сил України Михайлом Матюшенком, який очолював групу льотчиків, відомих як «привиди Києва», і загинув у небі над Чорним морем під час виконання бойового завдання у повітряному бою в червні цього року, повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

«Військовий льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Служив у різних військових частинах, до війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній. Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко – позивний «Дід» – передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: «Привид Києва» очолював льотчик із Бучі. Із приходом полковника Матюшенка до керівництва 40 бригада тактичної авіації не зазнавала втрат у повітрі. А значить, всі пілоти із «Київських привидів» поверталися живими», – написав Федорук у фейсбуці.

За словами міського голови, згодом Матюшенко ухвалив рішення посилити південний та східний фронти. «Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали. Сьогодні він їде додому, в Бучу», – додав Федорук.

За його словами, прощання відбудеться 3 жовтня о 14:00, на Алеї Героїв у Бучі – на цвинтарі по вулиці Депутатській, 1.

У квітні Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляло, що «привид Києва» – це супергерой-легенда, чию постать створили українці. Це, швидше, – збірний образ пілотів 40-ої бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають».